De Chauffer vun engem bloe BMW hat, héchstwahrscheinlech wéinst ze héijer Vitesse, an enger Kéier d'Kontroll iwwert säi Won verluer an ass an de Géigeverkéier gerutscht. Do ass hie frontal mat engem aneren Auto kollidéiert.De Chauffer vum zweete Won gouf ageklemmt an huet misse vun de Pompjeeë befreit ginn. Hie koum mat uerge Verletzungen an d'Spidol. Am BMW goufen 3 Persoune blesséiert.D'Landstrooss war während de Rettungsaarbechte komplett fir den Trafic gespaart. De Materialschued bei béide Gefierer ass héich.Am Asaz war d'Policeinspektioun an d'Pompjeeë vu Wittlich, den DRK vu Baden a Wittlich, sou wéi de Samusdokter an de Malteser Hilfsdienst Wittlich.