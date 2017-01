Fir dës Saison ass et déi éischte Kéier, datt ee wëll Déieren, déi un der Vullegripp gestuerwe sinn, an der Muselregioun fonnt huet.

© AFP (Archiv)

An der Gemeng Zell, déi am Krees Cochem-Zell läit, goufen d'Déieren entdeckt. Elo muss nach gekläert ginn, ob si um geféierlechen Typ vum Virus H5N8 gestuerwe sinn. Dofir gëtt et Test beim Friedrich-Loeffler-Institut gemaach, sou de Volksfreund.Den H5N8 Virus ass fir Vigel héich ustiechend, gëllt fir de Mënsch awer als ongeféierlech. A ville Regiounen gëllt am Moment Stallflicht fir Gefligel, fir de Risiko ze miniméieren, datt sech d'Déiere bei kranke wëlle Vigel ustiechen.