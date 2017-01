© MSF

Wéi e Freideg bekannt gouf, koumen duerch eng iertemlech Loftattack op ee Flüchtlingslager Uganks der Woch am Nigeria op mannst 90 Mënschen ëm d'Liewen. Bei deene meeschten Doudege soll et sech an der Haaptsaach ëm Fraen a Kanner handelen, wéi d'Hëllefsorganisatioun Médecins sans frontières matdeelt. Zum Zäitpunkt vun der Loftattack en Dënschdeg ware grad Hëllefsliwwerunge verdeelt ginn, wéi ee Fliger vun der nigerianescher Loftwaff zwou Bommen iwwert der Stad Rann erofgeheit huet, an där Dausende vu Flüchtlingen liewen.



Den nigerianesche Militär hat schonn en Dënschdeg zouginn, dass ee Kampfjet dat falscht Zil getraff hätt. Anscheinend war d'Stad Kala viséiert, wou sech Boko-Haram Kämpfer sollen ophalen. D'Regierung huet eng Enquête ordonnéiert.