Kalifornien an Texas hate gefrot, datt de mexikaneschen Drogeboss Joaquín Guzmán, genannt "El Chapo", géing un d'USA ausgeliwwert ginn. Hie kritt Mord an Drogenhandel reprochéiert.Den Chapo hat sech géint d'Ausliwwerung gewiert, ma dat iewescht mexikanescht Geriicht huet seng Awänn net gëlle gelooss.Den Chapo war Chef vum Sinaloa-Kartell a souz zu Ciudad Juárez, un der amerikanescher Grenz, am Prisong. Nodeems en ewell virdrun aus engem Prisong ugeblockt an alles an allem 13 Joer op der Flucht war, konnt en am Februar 2014 nees gepëtzt ginn. Du koum en an den Héichsécherheetsprisong Altiplano bei Mexiko-City ... a konnt am Juli 2015 an enger spektakulärer Aktioun fortlafen. Am Januar 2016 konnt en dunn a sengem Heemechts-Bundesstaat Sinaloa op en Neits verhaft ginn.Am Ufank war Mexiko net gewëllt, den Chapo auszeliwweren, ma wéi deen 2015 nees undrécke konnt, koum et anscheinend zu enger Meenungsännerung ...