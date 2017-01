D'Zeremonie zu Washington ass traditionell mëttes, um 12 Auer, 18 Auer owes eiser Zäit virum Kapitol. Mëttes ass eng Parade geplangt, mat där den Trump am Wäissen Haus ukomme soll.

Zu Washington gi knapp eng Millioun Leit erwaart, déi bei der Zeremonie wëllen derbäi sinn. Et ginn och grouss Demonstratiounen erwaart. D'Koppel Obama gëtt no der Vereedegung, wéi eng al Traditioun et virgesäit, vum Presidentefliger Air Force One aus der Stad geflunn.

Den Donald Trump ass en Donneschdeg mat senger Famill zu Washington ukomm. Hien huet e Kranz um Zaldotekierfecht zu Arlington néiergeluecht.

Hie wëll d'Land vereenen, sot hien en Donneschdeg den Owend an enger Ried. Fir jiddereen am Land soll „America“ nees „great“ ginn.

Een Dag virun der Vereedegung vum zukünftegen amerikanesche President Donald Trump hunn zu New York e puer Dausend Leit géint de Republikaner demonstréiert. Si haten sech um Columbus Circus a beim Central Park versammelt, do wou och dem Trump säin Tower steet.





Ënnert den Demonstranten waren och de Buergermeeschter vun New York Bill de Blasio, d'Schauspiller Robert de Niro an Alec Baldwin souwéi de Regisseur Michael Moore. Op Plakater stoung ënnert anerem ze liesen, "Den Trump muss all Dag bekämpft ginn", "Gerechtegkeet a Biergerrechter fir jiddereen" oder nach "Léift triumphéiert iwwer Haass"."Muer ass net d'Enn, mä den Ufank", sou de Bill de Blasio, deen eegenen Aussoen no een deklaréierte Géigner vum Donald Trump ass. Et hätt ee keng Angscht virun der Zukunft.An de leschte Stonnen, déi denach US-President ass, huet déi amerikanesch Regierung 4 weider Prisonéier aus dem Gefangenelager vu Guantanamo fräigelooss. Wéi de Pentagon matdeelt, goufen dräi Männer un d'Vereenegt Arabesch Emiraten iwwerstallt. Ee weidere gouf a seng Heemecht Saudi-Arabien bruecht. Domadder sëtzen elo nach 41 Prisonéier zu Guantanamo am Prisong. De Barack Obama huet iwwerdeems dem Kongress d'Schold ginn, dass d'Lager op Kuba nach ëmmer existéiert. Säin designéierten Nofolger Donald Trump huet net wëlles, de Prisong zouzemaachen. An engem Bréif un de Senat huet den US-President dem Kongress virgeheit, Steiersuen aus der Fënster ze geheien. De Barack Obama hat virun 8 Joer, kuerz nodeems hien amerikanesche President gi war, een Dekret ënnerschriwwen, fir d'Lager op Kuba zouzemaachen. Domadder war hien net nëmmen bei de Republikaner, mä och bei den Demokraten op Widderstand gestouss.Ee vu senge leschten Telefonsgespréicher en Donneschdeg war dat mat der Bundeskanzlerin Angela Merkel. De Barack Obama huet der Kanzlerin fir hir Frëndschaft Merci gesot a fir hir Efforten, d'Partnerschaft tëscht Däitschland an den USA ze verdéiwen. D'Wäisst Haus huet erkläert, dass et dem Obama wichteg gewiescht wier, dass dee leschten Appell bei engem auslännesche Regierungschef dee vun der Angela Merkel gewiescht wier.