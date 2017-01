Lokal Medie mellen, dass och Schëss gefall sinn. Dat huet d'Police bis ewell awer net confirméiert. Wéi et awer heescht, wier de Mann express an d'Leit gerannt.



Een terroristescht Motiv schléisst d'Police iwwerdeems aus.



Dot kéint an Zesummenhang stoen mat enger Messerpickerei, déi et kuerz virdrun an enger Metrosstatioun gouf.



De Mann aus dem Auto gouf festgeholl. Hie war an der Mëttesstonn Lokalzäit an engem zentrale Geschäftsquartier vun der Milliounemetropol op engem Trottoire an d'Passante gerannt, déi probéiert hunn, fortzelafen. Op Fotoen an de sozialen Netzwierker ass ze gesinn, wéi Sanitäter d'Affer behandelen, déi op der Strooss leien.







Australien hat no dem Attentat vu Berlin mat 12 Doudeger am Dezember d'Terrormenace nach eemol an d'Luucht gesat. Déi australesch Police haten doropshin direkt e puer suspekt Persoune festgeholl, déi sollen Attentater während de Chrëschtdeeg zu Melbourne geplangt gehat hunn.