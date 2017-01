Géint 7.30 Auer hat eng Zeie gemellt, datt déi eeler Koppel vun 82, respektiv 83 Joer an hirer Wunneng géife leien. Éischten Ermëttlungen no hat et gebrannt an d'Koppel wier duerch déi entstane Gase gestuerwen.Eng aner Persoun vu 60 Joer, déi mat am Haus wunnt, ass net blesséiert ginn.D'Kripo vun Tréier an d'Police vu Schweich ermëttelt.