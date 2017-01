Den Erdogan kënnt sengem Zil, méi Pouvoir an der Tierkei ze hunn, ëmmer méi no.

An der Nuecht huet dat tierkescht Parlament de Präsidialsystem vum Erdogan mat 339 Stëmmen ugeholl. Domadder ass elo de Wee fräi, datt d’Vollek nach seng Meenung an engem Referendum heizou ofgëtt. Am Fréijoer soll et befrot ginn.



Mat der Verfassungsreform soll de President méi Muecht kréien, an och d’Aufgabe vum Ministerpresident iwwerdroe kréien. Dee Poste géif dee Moment ofgeschaaft ginn.