Ee jonke Mann vun 18 Joer gouf festgeholl, well Indicen am Raum stoungen, datt hien eng Attack am Gaange war, virzebereeden. Wéi eng gouf net präziséiert.De Jong soll déi éisträichesch Nationalitéit hunn an ee Migratiounshannergrond hunn. Ma op hie Liene mat der Extremistenzeen huet, ass nach net kloer.