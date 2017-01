© AFP

© AFP

Um Samschdeg ass zu Koblenz de Kongress vun den europäesche Rietspopulisten. An hirer Riet huet déi franséisch Kandidatin fir d'Presidentielle vum FN gesot, datt 2017 dat Joer géif ginn, wou d'Populatiounen um kontinentalen Europa géifen erwächen. 2016 war dat, hirer Ausso no, jo schonn de Fall a Groussbritannien, wéi d'Briten am Referendum fir e Brexit gestëmmt hunn.De Gerd Wilders vun den hollännesche Rietspopulisten huet um Kongress dem neien US-President Donald Trump gratuléiert. Elo wier awer och an Europa d'Zäit fir e Wiessel komm, sou den Hollänner. "D'Geschicht rifft eis all op, fir Europa ze retten" a "Mir wäerten eis Länner zeréckerueweren" waren e puer vun de Parole vum Wilders. Och fir hien ass 2017 d'Joer vum Vollek, wou "mir eis befreie wäerten". D'AfD gouf vun hirer Parteichefin Frauke Petry vertrueden.Vill Police war zu Koblenz um Plang ebe wéinst dem Kongress vun der Europaparlamentfraktioun ENF "Europa der Nationen und der Freiheit". Dat, well dausende vu Leit, dorënner och vill däitsch an europäesch Politiker, dorënner de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn, un enger Géigendemo, déi ënnert dem Motto "Koblenz bleibt bunt" deelgeholl hunn. D'Police schwätzt vu ronn 3.000 Demonstranten. Mat dobäi war oc d'Malu Dreyer, d'Ministerpresidentin aus Rheinland-Pfalz. Et wier eng "Demonstration für die Freiheit, für den Zusammenhalt in unserem Land, für Weltoffenheit und Toleranz", sou d'SPD-Politikerin.Fir si ass ganz kloer, datt de Saz vun de Rietspopulisen, datt si d'Vollek wieren, falsch ass. "Nein, sie missbrauchen das Volk" huet d'Dreyer präziséiert. Si wëlle de Leit kloer maachen, datt Rassismus si weider bréngt. Der Police no ass et bei der Demo awer roueg bliwwen.Zil vun der ENF-Fraktioun ass et, fir d'Europäesch Unioun opzeléisen.