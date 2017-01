© AFP

Deemools haten d'Täter am Sécherheetsberäich vum Fluchhafen Schiphol e gepanzerten Auto vun der KLM iwwerfall. Elo, 12 Joer méi spéit, goufe 7 Männer, an Holland an a Spuenien, verhaft, déi am Verdacht stinn, beim Coup dobäi gewiescht ze sinn.