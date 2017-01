© AFP

Wéi déi jordanesch Noriichtenagence Petra mellt, wiere 4 Leit beim Attentat ëmkomm, 14 Persoune koumen an d'Spidol. Am Lager, wat an enger Wüsteregioun leit a wou syresch Flüchtlingen sech ophalen, liewen eng 85.000 Leit.Am klenge Kinnekräich Jordanien liewe ronn 7,5 Millioune Mënschen. Aussoe vun der Regierung no hätt een aktuell 1,4 Millioune Flüchtlingen aus dem Nopeschland Syrien opgeholl, d'UNO dogéint schwätzt vun 600.000.