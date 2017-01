X

Fir sech ënner anerem fir d'Rechter vun de Fraen anzesetzen, sinn op der ganzer Welt Leit géint den Donald Trump op d'Strooss gaangen. Eleng zu Washington goufen 200.000 Leit erwaart. Extra fir de "Women's March on Washington" gouf de "Pussyhat Project" an d'Liewe geruff. Vill Fraen haten eng rosa Mutz mat Kazenoueren op.Weider haten d'Leit awer och Schëlter bei sech, wou ënner anerem dropstoung "Looss deng Fanger vu mir" oder " Stéi op, gëff Léift, leescht Widderstand".Den neien US-President war während senger Wahlcampagne am Oktober negativ opgefall, wéi hien an engem Video gesot hat, hie kéint all Fra, bei där hie wéilt, "un hir ... goen" [grab her by the pussy]. Scho virdru war den Immobiliemilliardär wéinst sexisteschen Aussoen negativ opgefall.Donieft hunn d'Leit awer och géint Gewalt, Rassismus, Homophobie an reliéis Intoleranz gewiert.