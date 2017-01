Irakesch Zaldote bei Tikrit am Mee 2016. © AFP

No bei der irakescher Stad Tikrit goufe e Massegraf mat 89 Läiche fonnt. Et ass dovunner auszegoen, datt d'Leit vum IS dout gemaach goufen. Wahrscheinlech handelt et sech bei den Affer ëm irakesch Zaldoten déi 2014 vum IS gefaange geholl gi waren.