Zu Tréier gouf d’Police um Samschdeg den Owend géint 22 Auer an d’Wunneng vun enger Koppel geruff.

Hei huet eng Fra hire Mann mat engem Messer gepickt an en ëmbruecht.



Wat genau an der Wunneng am Staddeel Pfalzel geschitt ass, konnt d’Police nach net soen. D’Police judicaire huet eng Enquête opgemaach.