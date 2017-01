32 Persoune koumen am Süde vun Indien ëm d’Liewen, wéi do een Zuch mat 600 Passagéier entgleist ass.

Op d'mannst 50 Mënsche goufe blesséiert a koumen an d’Spidol. D’Autoritéiten schléisse Sabotage als Grond fir den Accident net aus.

Am November waren am Norde vum Land 146 Mënsche bei engem Zuchaccident ëm d'Liewe komm. Der Regierung no stierwen all Joer eng 15.000 Leit bei Zuchonglécker.