#PrimaireGauche "Je souhaite bonne chance à Benoît Hamon, l'assure de mon soutien" Arnaud Montebourg pic.twitter.com/fBiFnALEyI — franceinfo (@franceinfo) January 22, 2017

Den 23. Abrëll ass den éischten Tour vun de franséische Presidentiellen.Um Sonndeg war den éischten Tour vun de Primairë vun de Sozialisten.Nom Verzicht vum President François Hollande si beim PS 7 Kandidaten an d'Course gaangen, ënnert hinnen de fréiere Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg an de fréiere Premier Manuel Valls.Bis 19 Auer konnt ofgestëmmt ginn an am zweeten Tour stinn den Hamon an de Valls, dat huet den Thomas Clay, President vun der "Haute autorité" vun där Primaire bekannt ginn.Deemno koum den Deputéierte vun Trappes, Benoît Hamon, 49, mat 35,2% op Plaz 1, nach virum fréiere Premier Manuel Valls, 54, mat 31,6%, esou Resultater, déi awer nach net ganz komplett sinn.Plaz 3 war fir den Arnaud Montebourg, wéi schonn 2011, dat mat 18,7%, virum Vincent Peillon (6,5%) an deenen 3 anere Kandidaten.De Montebourg huet antëscht seng Defaite zouginn an dozou opgeruff, de Benoît Hamon ze wielen.