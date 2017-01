Méi ewéi 70 Leit sinn an de leschte 24 Stonne am Jemen ëm d'Liewe komm. Et goufen Ausenanersetzungen um Buedem sou wéi och Loftattacken.Déi meeschten Affer si schiitesch Huthi-Rebellen.Dës Rebellen an eng Militärkoalitioun ënnert der Leedung vu Saudi-Arabien kämpfen jo zënter enger Zäit géinteneen.