Wéi et vum Donald Trump senger Beroderin heescht, géif et d'Bierger u sech och näischt ugoen. An enger Ëmfro haten allerdéngs 74% vun den Amerikaner gefuerdert, dass den neien amerikanesche President seng Steiererklärunge sollt publizéieren.

An den USA wëlle Juristen de neien amerikanesche President Donald Trump ukloen, well hie géif géint Verfassung verstoussen.



Dat wéinst de Revenuen aus senge verschiddene Geschäfter.



Dës géife géint eng Klausel an der amerikanescher Constitutioun verstoussen, datt Presidente keng Cadeauen oder soss Revenue vun auslännesche Regierunge kënnen unhuelen.