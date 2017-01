Mat där geplangter Fermeture vun der Atomzentral zu Fessenheim am Elsass, befaasst sech en Dënschdeg de Verwaltungsrot vum franséische Stroumkonzern EDF.

Konkret geet et ëm een Accord mam franséische Staat, fir d'Ausbezuele vun Entschiedegunge wann déi eelsten Atomzentral vum Land zougemaach gëtt.



De Staat wëll EDF mat op d'mannst 446 Milliounen Euro entschiedegen. Sollt de Verwaltungsrot vum Stroumkonzern deem zoustëmmen, kann domadder ugefaange ginn, d'Reaktere vum Netz ze huelen.



Allerdéngs kéint de Vote am Verwaltungsrot op spéider verluecht ginn, well eng Majoritéit fir den Accord net sécher ass. Déi sechs Vertrieder vum Personal sinn nämlech strikt dogéint, dass d'Zentral, déi aus dem Joer 1977 staamt, ofgeschalt gëtt.