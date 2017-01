Dat mellt déi franséisch Noriichtenagence AFP a berifft sech op gutt informéiert Sourcen.



Zwee Attentäter hate sech moies um 8 Auer mat hire Bomme matzen an de Passagéier am Check In an d'Luucht gesprengt. 16 Mënsche koumen ëm d'Liewen.



Eng Stonn drop huet sech ee weidere Kamikaz an enger Metrosstatioun an d'Luucht gesprengt an huet nach eemol 16 Mënsche mat an den Doud gerappt.



Am Ganze goufen iwwer 400 Persoune blesséiert. D'Affer hate 16 verschidden Nationalitéiten.



Um Fluchhäfen hätten d'Attentäter awer ganz spezifesch Ziler gehat, heescht et. Si hätten et an der Haaptsaach op Amerikaner ofgesi gehat, mä och op Judden, sou d'AFP.



D'Enquêteuren hu sech op Videoenregistrementer baséiert, déi am Beräich vum Check In opgeholl goufen. Op dëse Biller wier ze gesinn, wéi ee vun den Terroriste geziilt op zwee orthodox Judden duergaangen ass, déi traditionell gekleet waren.