Wéi et um Dënschdeg de Moien an den italienesche Medien heescht, goufen um Méindeg weider 6 Läiche gebuergen. Um Dënschdeg de Moien 2 weiderer. Domadder ginn elo nach 15 Mënsche vermësst. D'Secouristen hoffen nach ëmmer eventuell Iwwerliewender ze fannen. 11 Persounen hunn d'Ongléck iwwerlieft.Parallel leeft eng Enquête fir erauszefannen, ob d'Katastroph hätt kënnen evitéiert ginn. Eng Enquête wéinst homicide involontaire gouf opgemaach, fir déi genee Ëmstänn ze klären. E Freideg haten d'Rettungsequippen e puer Iwwerliewender fonnt, déi 48 Stonnen am Däischteren an an der Keelt ausgehalen haten. Si hu Schnéi giess géint den Duuscht. D'Sich no weideren Iwwerliewenden kënnt nëmme ganz lues virun, aus Angscht, dass d'Schnéimasse kéinten abriechen. D'Lawine, déi den Hotel ënnert sech begruewen an deelweis mat ewech gerappt huet, hat eng Force vun net manner wéi 4.000 Camionen, déi voll Vitesse drop hunn.