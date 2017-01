© AFP (Archivbild)

Lacunnen an der Ausbildung vun de Pilote si Schold um Fligerongléck vun enger Maschinn vun Air Algérie am Juli 2014.Dat halen déi 3 Experten, déi mat der Enquête a Frankräich chargéiert waren, an hirem definitive Rapport fest, dee si Enn Dezember scho beim zoustännege Riichter ofginn hunn. Dat huet de Figaro um Dënschdeg gemellt - zweeanhalleft Joer nom fatalen Accident.D'Experte géifen e puer Ursaachen ënnerscheeden. Zum Accident wier et komm, well den "Système d'anti-givre", also d'automatescht Entäise vun de Motore vun der MD83, net ugemaach gi war. Dat war ewell gewosst, well dat hat de "Bureau d'enquêtes et d'analyse français pour la sécurité de l'Aviation civile" schonn a sengem Rapport am Abrëll geschriwwen.D'Experte preziséieren elo, datt déi zwee Piloten net op esou Noutsituatioune virbereet waren, si hätte keng Zousazformatioun um Simulateur gemaach gehat - den Decrochage an d'Recuperatioun wieren net geüübt ginn. Si hätten d'Maschinn net opgefaange kritt, wéi déi net méi genuch Opdriff hat.Am Rapport heescht et och, esou d'AFP, datt déi 2 Piloten, déi vun der spuenescher Gesellschaft Swiftair un Air Algérie ausgeléint gi waren, an den 8 Méint virum Onglécksfluch net geflu sinn.Am Artikel vun der Noriichtenagence AFP kënnt och en Affekot zu Wuert, an deem Passage heescht et wuertwiertlech:"Pour les experts, cette période d'inactivité aurait dû les conduire à suivre un stage de réadaptation", a déclaré à l'AFP Sébastien Busy, avocat qui représente l'association de victimes AH5017 Ensemble. "La copilote était aussi puéricultrice dans une crèche d'enfants", s'est-il étonné.Am Fliger, dee vu Ouagadougou op Alger sollt fléien a kuerz nom Start erofgefall ass, souzen deemools 116 Mënschen, dorënner och zwee Lëtzebuerger.Et huet sech ëm de President vun der Lëtzebuerger ONG "Le soleil dans la main", Camille Arend, an d'Noémie Siebenaller, eng Mataarbechterin vun der Organisatioun, gehandelt.Méi spéit waren déi zwee als Hommage zur Lëtzebuergerin an zum Lëtzebuerger vum Joer 2014 gewielt ginn.D'AFP preziséiert, datt et bis elo an dëser Enquête zu kenger Mise en examen komm ass.