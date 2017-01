© afp

2013 gouf den James Comey un d'Spëtzt vum FBI beruff, dat vum President Barack Obama. U sech bléift de Chef vun der Bundespolizei fir 10 Joer am Amt, de President kann hien awer zu all Moment vum Posten entbannen.Den Donald Trump hat no senger Wahl zum US-President op gelooss, ob den James Comey ersat géif ginn, oder net. Wéi d'New York Times um Dënschdeg awer schreift, hätt den neie Leader an de Vereenegte Staaten den aktuellen FBI-Direkter gebieden, weider op sengem Posten ze bléiwen.Vill kritiséiert gouf den James Comey, well hien knapp annerhallef Woch virun der Wahl de sougenannten E-Mail-Skandal vum Hillary Clinton nees op d'Tapéit bruecht hat, just fir 2 Deeg virun Wahldag ze soen, datt een d'Kandidatin vun den Demokraten net géif juristesch Poursuivéieren. D'Clinton hat während de 4 Joer als Verdeedegungsministerin vun den USA vertraulech Mailen iwwer hir privat E-Mail-Adress verschéckt, déi vill manner ofgeséchert ass, wéi déi vun der Regierung.Souwuel Republikaner, wéi och Demokraten, haten dat Verhale schaarf kritiséiert an déi fréier First Lady Hillary Clinton huet dem James Comey souguer eng Deelschold un hirer Néierlag ginn.