Hie schéngt fest iwwerzeegt dovunner ze sinn, a 4 Joer nach eemol erëm gewielt ze ginn. Sou huet den Donald Trump scho säi Slogan fir seng Campagne 2020 protegéiere gelooss.No "Make America great again" d'lescht Joer, soll et dann "Keep America great" heeschen.

Schonn zwee Deeg no senger Vereedegung de leschte Freideg huet den Trump beim zoustännege Patentamt d'Rechter fir dëse Slogan ugefrot.

Den neien amerikanesche President Donald Trump huet op e neits de Bau vun enger Mauer un der Grenz mat Mexiko annoncéiert. Fir e Mëttwoch ass ee groussen Dag a Saachen National Sécherheet geplangt, sou den Trump en Dënschdeg den Owend op Twitter.

Nieft villen anere Saache wäerte mir och d'Mauer bauen, sou den US-President. De Bau vun dëser Mauer huet zu den zentrale Wahlversprieche vum Donald Trump gehéiert. Hie wëll domadder déi illegal Immigratioun bekämpfen. Bezuelt soll de Bau senge Virstellungen no vun der mexikanescher Regierung.



Wéi d'Washington Post a CNN mellen, géif hien um Mëttwoch eng Rei vun Dekreter ënnerschreiwen, déi d'Flüchtlingen an déi national Sécherheet betreffen. Dozou gehéiert, dass während den nächsten 3 Méint keng Flüchtlingen méi opgeholl ginn. Donieft solle Visiteuren aus direkt e puer Staate mat majoritär enger moslemescher Populatioun an den nächsten 30 Deeg kee Visa méi kréien, fir an d'USA anzereesen.