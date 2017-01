Internat.: Am meeschte gelies

Bei de franséische Sozialisten ass d'Fro nach net gekläert, wien an de Presidentiellen als Kandidat an d'Course geet an den Toun gëtt nom éischten Tour vun de Primairen ëmmer méi rau.

4 Deeg virum zweete Tour, trieden um Mëttwoch den Owend déi zwee Kandidate Benoît Hamon a Manuel Valls an engem Televisiounsduell géinteneen un.

Den Hamon, den dee lénke Bord bei der Gauche duerstellt, war am éischten Tour vun de Primairen de leschte Sonndeg iwwerraschend op déi éischt Plaz gewielt ginn a gëllt als Favorit fir de Ballotage elo e Sonndeg.

De Sozialiste vum President François Hollande ginn net vill Chancë fir d'Presidentiellen am Abrëll a Mee virausgesot.

Favorit ass den Ament dee konservative Kandidat François Fillon.

Dee Fillon steet iwwerdeems awer an der Kritik: wéi de Canard Enchaîné nämlech schreift, hätt de Politiker seng eege Fra iwwer Joren als parlamentaresch Employée bezuelt. Esou hätt d'Pénélope Fillon iwwert d'Joren eng ronn hallef Millioun Euro verdéngt – eng Zomm, déi och confirméiert gouf.



Allerdéngs wier alles korrekt ofgelaf, sot e Porte-Parole vum Fillon. De Canard Enchaîné schreift dogéint, datt d'Fra ni tatsächlech soll geschafft hunn. Et wier also nees eng Affaire vun engem fiktiven Job.