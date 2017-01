© Input-Presse

Kuerz hannert der Opfaart Hermeskeil krute sech 3 Ween ze paken - d'Police schwätzt vun engem Feeler beim Iwwerhuelen.



De Chauffer vun engem Won hat ugesat ze iwwerhuelen a war op der lénker Spur mat engem anere Won kollidéiert, dee schonn am Gaange war, op där Plaz ze iwwerhuelen.



Dëse koum doropshi riets vun der Strooss of an huet sech iwwerschloen. Dee Won hat Lëtzebuerger Placken.



De Verursaacher vum Accident ass an der Mëtt vun der Autobunn an d'Leitplanke gerannt. Een anere Won, deen an déi nämmlecht Direktioun ënnerwee war, krut net méi mat Zäite gebremst an ass och an d'Leitplanke gerannt.



De 35 Joer ale Chauffer, deen den Accident ausgeléist hat, an déi 46 Joer al Fra, déi hannendru gefuer an och an d'Leitplanke gaange war, goufe beim Accident blesséiert a koumen an d'Klinik op Hermeskeil.



Déi 3 Ween, déi um Accident bedeelegt waren, goufen alleguer uerge beschiedegt an hu mussen ofgeschleeft ginn.



Alles an allem dierft e Schued vun 20.000 Euro ze notéiere sinn, esou déi däitsch Police.



