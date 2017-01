© AFP (Archiv)

Zu Mogadischu stierwen op mannst 14 Mënschen bei enger Terrorattack. D'militant islamesch Al-Shabaab-Miliz huet e Camion voller Sprengstoff virun engem Hotel an der somalescher Haaptstad an d'Luucht gesprengt, dunn hunn Arméierter d'Gebai attackéiert an et koum zu enger zweeter Explosioun.Am Hotel sinn dacks Diplomaten, Politiker a Geschäftsleit.