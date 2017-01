© AFP

Medieninformatiounen no, geet et ëm en Terrorgrupp, deen e Reichsbürger wollt an d'Liewe ruffen an Attentater op Judden, Flüchtlingen a Polizisten soll geplangt hunn.Anti-Terror-Operatioun dann och e Mëttwoch de Muere fréi an der Ëmgéigend vu Bréissel.An 8 Wunnengen goufen Perquisitiounen gemat, eng Partie Leit goufe och matgeholl an vun der Police befrot.Et soll sech ëm Persounen handelen déi a Syrien wollte reesen oder vun do zeréck koumen.D'Interventioun hätt awer Näischt mat den Attentater vu Paräis 2015 oder Bréissel zejoert ze dinn.An zu Bonn huet den däitschen Parquet 2 jonk Männer festhuelen gelooss, well si ënner Verdacht stinn zu enger terroristescher Organisatioun ze gehéieren.Soss Detailer goufe keng bekannt.