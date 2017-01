Klimawandel a Migratioun (25.01.2017) Haut waren zu Lëtzebuerg 3 Konferenzen iwwert den Zesummenhang Klimawandel a Migratioun.

D’Cheffin vun der Divisioun Migratioun a Klimachangement vun der internationaler Organisatioun fir Migratioun huet an där Konferenz op d'Situatioun higewisen. Am Virfeld huet si eis een Interview ginn, an deem si op d’Situatioun vun deene Flüchtlingen opmierksam mécht.

Klimaimmigranten / Reportage Nadine Gautier



Et si keng Refugiéen, esou d’Dina Ionesco! Si hu nämlech kee Statut juridique. Dat ass ee vun de gréisste Problemer vun de Klimamigranten, si ginn nämlech net als Refugiéen ugesinn. Grouss Ënnerscheeder ginn et am Endeffekt awer net mat de Wirtschaftsflüchtlingen. Genau wéi déi flüchten d’Klimamigranten virun Aarmut a well hir Liewensgrondlag geholl gëtt. Just datt bei hinnen dat duerch de Klimachangement bedéngt ass, dacks ass et awer schwéier deen ze isoléieren.



Et wieren dacks Leit, déi duerch Naturkatastrophe gezwonge sinnn hiert Doheem ze verloossen, esou d'Dina Ionesco. Meeschtens géifen déi zwar an hirem eegene Land bleiwen, mä et wier trotzdem eng Realitéit. 2016 wieren et 19 Millioune Leit gewiescht, déi hu missten hiert Doheem verloossen.



Ma och wann d’Klimamigrante keen internationale Statut hunn, wiisst d'Bewosstsinn fir de Phenomen. Ëmmer méi Länner hu bilateral Accorden, fir de Leit ze hëllefen.



Et géif e Beispill fir esou en Accord ginn, dat wier deen, dee Kolumbien mat Spuenien hätt, esou d'Dina Ionesco. Hei kéinte Baueren aus Kolumbien fir eng gewëssen Zäit a Spuenien schaffe goen.



Esou géif d’Migratioun als Deel vun der Solutioun ugesi ginn. Och op internationalem Niveau kritt de Sujet méi Visibilitéit. Ënnert anerem och well an de Klimapolitiken d’Migratioun integréiert gëtt. Zum Beispill am Accord vun der COP21.



Mir wéissten, dass 100 Millioune Mënsche bis 2020 wäerten ze mann Waasser hunn, esou d'Dina Ionesco. Mir wéissten och, dass 213 vun de Stied, déi méi wéi 5 Milliounen Awunner hunn, un d'Mier grenzen a wäerte mat engem méi héije Mieresspigel konfrontéiert sinn.



3 Millioune Persoune mussen hir Heemescht verloossen, well hir Inselen wéinst dem Mier, dat klëmmt, verschwannen. Nach wieren déi Leit awer nach keng Klimamigranten, dofir appelléiert d’Dina Ionesco un d’Natiounen ze agéieren an d’Klimaflüchtlingen unzeerkennen an no Léisungen ze sichen. Et misst ee net waarden, bis d’Insele vum Mier iwwerschwemmt ginn.