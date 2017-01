Besonnesch de Sträit iwwert een Grondakommes huet den Debat markéiert.



De fréiere Premier Manuel Valls vum rietse Fligel vun der Gauche huet net nëmmen de Finanzement vun de Pläng vu sengem Rival Benoît Hamon a Fro gestallt. Hien huet dee ganze Projet als ee Message vum Decouragement bezeechent am Kampf géint de Chômage.



Den Hamon iwwerdeems, den dee lénke Fligel vun der Gauche duerstellt, huet dat vun him proposéiert Grondakommes als nei Form vu sozialer Ofsécherung an Äntwert op d'Changementer an der Aarbechtswelt bezeechent. De fréieren Educatiounsminister proposéiert ee Grondakommes an Héicht vun 750 Euro fir all erwuesse Fransousen. Dat géif Estimatiounen no ronn 400 Milliarden Euro d'Joer kaschten. Wéi den Hamon dat wëll finanzéieren, ass net gewosst.



Béid Politiker hunn ëmmer nees hir Divergenzen ervirgestrach, mä awer och dass, si vill Gemeinsamkeeten hunn. Den Hamon war d'lescht Woch bei de Primairen iwwerraschend op déi éischt Plaz gewielt ginn. E Sonndeg sti sech de Manuell Valls an de Benoît Hamon am Ballotage géintiwwer.



Engem éischte Sondage no, deen nom Debat realiséiert gouf, huet de Benoît Hamon konnte virum Manuel Valls iwwerzeegen. 60% waren der Meenung, dass den Hamon besser war wéi de fréiere Premierminister Valls, deen op 37% koum. Och an de Reie vun de Sozialiste gouf et een ähnlecht Bild. 61% ware vum Benoît Hamon iwwerzeegt, nëmme 36 vum Manuel Valls.