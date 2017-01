Traureg Gewëssheet an Italien. Nom Lawinenongléck déi lescht Woch an den Abruzzen goufen elo all d'Affer aus dem zerstéierten Hotel gebuergen.

De Bilan ass dramatesch: Am ganze goufen 29 Läiche fonnt. Dat hunn d'Pompjeeën kuerz no Hallefnuecht matgedeelt. Eelef Persounen hunn d'Ongléck iwwerlieft. Zwou Persounen haten sech baussent dem Hotel opgehalen, wéi d'Lawine erof komm ass. Néng Mënschen, dorënner véier Kanner, goufe lieweg aus den Iwwerreschter vum Hotel gezunn.E Mëttwoch waren nach ëmmer ronn 200 Secouristen am Asaz. Wéinst dem meterhéije Schnéi haten déi éischt Rettungsequippen d'Onglécksplaz eréischt no Stonnen op Schier areecht.D'Kritik un den Autoritéiten ass grouss. De Parquet vu Pescara enquêtéiert géint Onbekannte wéinst Homicide involontaire.