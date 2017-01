X

Op d'Mannst 6 Mënsche si wéinst den uerge Bëschbränn am Süde vum Chile gestuerwen.Et handelt sech hei ëm 4 Pompjeeën an 2 Polizisten, déi am Asaz waren.Zanter Woche brennt et op e puer Plazen a Chile. Wéi den nationale Bëschverband Conaf matgedeelt huet, goufe bis en Dënschdeg 7 Bränn geläscht an 51 sinn ënner Kontroll, ma 34 Feier géifen nach ëmmer onkontrolléiert brennen. Am Schlëmmste betraff sinn d'Regiounen O'Higgins an El Maule.