Op der L103 gouf et en Donneschdeg am Virmëtteg e schwéieren Accident, wéi zwee Autoe sech frontal ze packe kruten.

© Polizei Zell

Déi 40 Joer al Fra, déi Schold um Accident soll sinn, huet misste mam Rettungshelikopter an d'Spidol bruecht ginn. Hir 39 Joer al Bäifuererin, souwéi och déi 63 Joer al Fra aus dem anere Gefier, koume mat der Ambulanz an d'Spidol.Op der rutscheger Strooss huet d'Automobilistin an enger Rietskéier d'Kontroll vum Gefier verluer an ass op d'Géigebunn geroden an frontal mat dem Auto, deen entgéint koum, zesummegeknuppt.