En Accord wier zwar wichteg, esou de Jean Asselborn. Well et awer keng Regierung gëtt, déi d'Kontroll iwwert dat ganzt Land hätt, wier dëst am Moment net ze realiséieren, esou de Lëtzebuerger Ausseminister op enger Minister-Reunioun op Malta.