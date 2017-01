© AFP

Während de Gespréicher am Kanzleramt stinn europapolitesch Froen am Mëttelpunkt. Merkel an Holland wëllen ënnert anerem den EU-Sommet op Malta preparéieren. Mat Bléck op dee geplangten EU-Austrëtt vu Groussbritannien wëllen déi aner 27 Memberlänner den 3. Februar iwwert d'Zukunft vun der EU diskutéieren. Enn Mäerz ass dann eng weider Spëtzerenconter zu Roum fir de 60. Joresdag vun de Réimesche Verträg geplangt, mat deenen de Grondsteen fir d'Europäesch Unioun geluecht gouf.

Et dierft dem François Hollande seng lescht Visite zu Berlin sinn, ier hien am Mee als franséische President ophält.