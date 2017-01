Dat sot de konservative Presidentschaftskandidat Fillon en Donneschdeg den Owend op TF1.D'Penelope Fillon hätt ëmmer fir hie geschafft, sou de Politiker. An dat wier legal an total transparent gewiescht. Als seng parlamentaresch Assistentin soll si ënnert anerem seng Riede korrigéiert hunn. Seng Fra hätt dat zanter 1981 gemaach, an dat ouni dofir bezuelt ze ginn, sou de François Fillon.1997, wéi ee Mataarbechter gekënnegt huet, hätt hien du seng Fra agestallt.Déi franséisch Zeitung "Le Canard Enchaîné" hat e Mëttwoch geschriwwen, dass de konservative Favorit fir de Poste vum franséische President, seng Fra während senger Zäit als Deputéierten als parlamentaresch Mataarbechterin beschäfteg hätt. Als Assistentin vun hirem Mann an dem sengem Nofolger an der Assemblée Nationale soll d'Penelope Fillon iwwert d'Jore ronn 500.000 Euro aus der Staatskeess krut hunn, ouni awer effektiv geschafft ze hunn.Eng Enquête wéinst Verontreie vu Sue gouf doropshin an d'Wee geleet.De Fillon ass duerch des Revelatioune massiv ënner Drock geroden. De Schued fir säin Image dierft grouss sinn. De fréiere Premier gouf laang als Favorit fir d'Successioun vum President François Hollande gehandelt