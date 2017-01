© AFP

Den Ard Van der Steur fält iwwert eng Affär, wou et ëm en Drogendealer geet, un deen d'Regierung 2001 iwwer 2 Milliounen zréckbezuelt hat. Deemools konnten d'Administratiounen net noweisen, datt 2 Milliounen Euro, déi saiséiert gi waren aus dem Verkaf vun Droge géife stamen.



Am Fréijoer zejoert ware schonn den deemolege Justizminister a säin Adjoint zréckgetrueden, well hinnen reprochéiert gouf, datt dem Parlament dës Zomme vu Remboursement un den Dealer net matgedeelt gi wier.

De Van der Steur krut elo de Reproche gemaach, datt hien dem deemolegen Minister de Rot ginn hat, d'Zomme net ze nennen. An enger Auditioun hat de Politiker dat och zouginn an trëtt elo zréck.