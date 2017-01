© AFP

Op Basis vun där neier Legislatioun kann d'Police an Zukunft un der Grenz fir a Kroatien, dat net Member vum Schengenraum ass, Flüchtlingen zeréck schécken, wann den Afflux zouhëlt. D'Parlament zu Ljubljana huet d'Gesetz mat 47 Stëmmen bei 18 Géigestëmmen ugeholl.



Wéi et heescht, wier dëse Schrëtt präventiv gemaach ginn, am Fall wou d'Zuel vun de Flüchtlingen op der sougenannter Balkanroute nees géif an d'Luucht goen an déi bannenzegst Sécherheet a Gefor wier. De slowenesche Premierminister Miro Cerar huet vun enger extremer Mesure geschwat.



Schaarf Kritik gëtt et iwwerdeems vu Mënscherechtsgruppen. D'Gesetz géif de Flüchtlingen hir Rechter op Protektioun ewech huelen. Wéi et vun Amnesty International heescht, wier dat neit Gesetz ee seriéise Réckschrëtt fir d'Mënscherechter a Slowenien.