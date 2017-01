© afp

Bierger aus dem Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien a Jemen dierfen deemno net méi fir 3 Méint an d'USA reesen et sief si hunn en Diplomate-Visa oder si Mataarbechter vun internationalen Organisatiounen. An engems gëtt den amerikanesche Flüchtlingsprogramm mam Dekret fir 120 Deeg ausgesat an d'Arees vu syresche Flüchtlinge fir eng onbestëmmten Zäit gestoppt. Déi eenzeg Ausnam hei si reliéis Minoritéiten. Gemengt si virun allem Chrëschten. Sou laang d'Flüchtlings- an d'Visaprogrammer gestoppt sinn, sollen déi amerikanesch Autoritéiten un neie Regele schaffen.Och wann d'Fronte kloer bleiwen, haten den Trump a säi mexikaneschen Homolog Pena Nieto e Freideg den Owend e produktiivt Telefonsgespréich. Et goung dobäi ëm déi geplangte Mauer op der mexikanescher Grenz. Dem Trump no, hätt een e ganz gutt Gespréich gehat. Mexiko dogéint huet offiziell just vun enger konstruktiver a produktiver Diskussioun geschwat. Béid Säiten hätten hir Divergenzen doriwwer erkläert wéi déi ëmstridde Mauer finanzéiert soll ginn.Den Donald Trump huet jo ëmmer erëm betount, d'Mauer géif vun de Mexikaner bezuelt. De President Pena Nieto ass do natierlech kategoresch dogéint. E Freideg hu béid Politiker sech drop gëeenegt, d'Finanzen net méi ëffentlech ze thematiséieren.Nach ni huet esou en héichrangege Politiker d'Aktivisten ënnerstëtzt. E Freideg huet den amerikanesche Vizepresident Mike Pence un enger Manifestatioun vun Avortementsgéigner zu Washington Deel geholl. D'Liewe gewënnt nees an Amerika, sou d'Iwwerzeegung vum Pence.