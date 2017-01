© afp

Et kennt een et besonnesch aus Fastfood-Chainen oder engem grousse Miwwelgeschäft. Ma a Frankräich gëtt et zanter e Freideg kee gezéckert Gedrénks méi "à volonté". Dat ass elo an de Kantinnen, Restauranten jo am Fong an der ganzer Restauratioun carrément verbueden.En deementspriechenden Arrêté vum Gesondheets-, dem Landwirtschafts- an dem Konsumenteschutzministère ass nämlech a Kraaft getrueden. D'Verbuet ass een Deel vun enger grousser Gesondheetsreform. Dat gratis Nogefëlls ass a Frankräich u sech net schrecklech vill verbreet. Mam Verbuet soll dofir gesuergt ginn, datt dat och sou bleift.