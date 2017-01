Berlin an Paräis hätten an der Fro op alle Fall eng kloer Positioun, dat sot den neien däitschen Ausseminister Sigmar Gabriel no senger éischter Visite als Ausseminister bei sengem franséischen Homolog Ayrault. Op béide Säite misste Progrèsen am Minsker Friddensprozess gemaach ginn, fir dass sech eppes doru géing änneren. Den US-President Donald Trump huet iwwerdeems ugekënnegt, dass hien d'Sanktiounen nei bewäerte wéilt.