No der éischter Ronn vun de Primaire leschte Sonndeg hat sech iwwerraschend de fréiere Minister Benoît Hamon un d'Spëtzt gesat. Een Zeeche fir een Changement an e Lénksruck bei de franséische Sozialiste. Den Hamon representéiert een radikal-sozialistesche Fligel an de Valls kämpft fir de wirtschaftsliberalen, rietsen Eck vun der Partei.No 5 Joer ënnert dem sozialisteschem President François Hollande ass d'Partei op alle Fall schwéier ugeschloen a sou onbeléift wéi nach ni. Dofir entscheeden dës Primairë net nëmmen, wien de sozialistesche Spëtzekandidat ass, ma och wéi et an Zukunft mat der Partei viru geet.