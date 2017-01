Internat.: Am meeschte gelies

Eng Riichterin zu New York huet decidéiert, datt keen, dee valabel Immigratiounspabeieren hätt, dierft zréck geschéckt ginn.

Dat ass eng éischt Victoire fir Biergerrechtsorganisatiounen, déi géint déi rezent Decisioun vum Donald Trump geklot haten.

Deen hat am Kampf géint „islamesch Terroristen“ per Dekret decidéiert, datt Leit aus 7 moslemesche Länner déi nächst 90 Deeg keng Visa-Pabeiere méi géife kréie fir anzereesen; de Flüchtlingsprogramm gouf fir 120 Deeg gestoppt.

Ob deen Dekret géint déi amerikanesch Verfassung verstéisst, doriwwer huet d'Geriicht nach net jugéiert. Am Februar ass eng weider Sëtzung. Den Donald Trump weist sech iwwerdeems – trotz internationaler Kritik – zefridde mat den Auswierkunge vu sengem Arees-Stopp fir Moslemen. Et géif gutt funktionéieren, dat géif ee jo op de Fluchhäfe gesinn. Vun elo un géif „ganz, ganz streng“ reguléiert an iwwerpréift ginn.