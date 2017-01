Den Donald Trump huet e Samschdeg – per Telefon- eng éischte Kéier mam russesche President Putin a mat der däitscher Kanzlerin Angela Merkel geschwat.

© afp

D'Gespréich mat der Kanzlerin hätt 45 Minutte gedauert, sot säi Pressespriecher Sean Spicer. Am Gespréich hätt een déi „fundamental Bedeitung“ vun der NATO betount an déi bilateral Relatiounen, déi souwisou schonn excellent wären, wéilt ee verdéiwen.

Den Donald Trump wëll am Juli op Hamburg op de G20-Sommet kommen a sot, hie wär frou, wann en d'Angela Merkel geschwënn am Wäissen Haus kéint begréissen.

D'Gespréich mam russesche President dann: eng Relatioun op „Aenhéicht“ géif een ustriewen. An der Lutte géint den IS wéilt ee sech besser ofschwätzen. Den delikate Sujet vun den US-Sanktioune géint Russland huet een am éischte Gespréich mol léiwer op der Säit gelooss.