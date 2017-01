© afp

Nach dëst Joer solle se gestoppt ginn, seet hien an der „Bild am Sonntag“. Et misst ee gemeinsam Äntwerten op Terror, Migratioun a Klimawandel ustriewen.

An deem Interview huet den Horst Seehofer och den amerikanesche President Trump gelueft. Dee géif mat Konsequenz a Vitesse seng Wahlversprieche Punkt fir Punkt ëmsetzen. Dat géif awer net heeschen, datt hien all seng Decisioune géif gutt fannen. Hien hätt dem Trump gratuléiert an en a Bayern invitéiert, sou de Seehofer. Hie vermësst de Respekt, datt den Trump an demokratesch fräie Wahle gewielt gi wär.