D'Sozialisten a Frankräich wielen e Sonndeg hire Presidentschaftskandidat. Zur Wiel stinn de Benoît Hamon an de Manuel Valls.

© afp

An enger Stéchwahl trëtt de Benoît Hamon, als Favorit, géint de fréiere Premier Manuel Valls un.

Tëscht 9 an 19 Auer maachen déi 7.500 Wahlbüroen op. Wéi am éischten Tour, kascht et een Euro fir seng Stëmm ofzeginn.

Den Hamon steet méi lénks, ass e Kritiker vun der Politik vum President Hollande a wëll ënnert anerem e Grondakommes fir jiddereen aféieren.



An de leschten Ëmfroe kréien d'Sozialisten awer kaum Chancen op eng Wahlvictoire virausgesot. Fillon a Le Pen louchen ëmmer vir. Och zwee aner Kandidate vun der Gauche gëtt et: de fréiere Wirtschaftsminister Macron an de Grënner vun der Parti de Gauche, Mélenchon.