Déi britesch Regierung hat den Text leschten Donneschdeg deposéiert. Déi Deputéiert debattéieren en Dënschden an e Mëttwoch an éischter an zweeter Lecture. E Vote am Parlament ass fir e Mëttwoch den Owend virgesinn.



D'nächst Woch ass eng drëtt Lecture virgesinn. Déi britesch Regierung wëll bis Enn Mäerz, no Artikel 50 vum EU-Vertrag, den Austrëtt aus der Europäescher Unioun ufroen. Duerno fänken dann 2 Joer laang Verhandlungen tëscht Bréissel a London un.





Nom Brexit soll et keng Grenz ginn tëscht Nordirland an der Republik Irland. Dat hunn déi britesch Premierministesch Theresa May an den iresche Premier Enda Kenny e Méinden zu Dublin festgehalen. Theresa May hat annoncéiert, dass Groussbritannien den EU-Bannemaart verléisst. Och vun der Zollunioun wëll d'Land an där aktueller Form net méi Member sinn. Dat hat verschidden Ängschte provozéiert, deemno tëscht dem briteschen Nordirland an der Republik Irland, déi Member ass vun der EU, kéinte Grenzkontrollen agefouert ginn. Deem hu béid Regierungscheffe e Méinde widdersprach.