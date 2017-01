De Chômage an der Eurozon ass esou niddreg, wéi zënter 7 an engem hallwe Joer net méi.

Den Taux an deenen 19 Länner leit bei 9,6 Prozent. Dat sinn 15 an eng hallef Millioune Mënschen, déi op der Sich no enger Schaff sinn. Virun engem Joer waren et nach 10,5 Prozent.