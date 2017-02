© AFP (Archiv)

D'Roamingkäschten am EU-Ausland ginn, wéi geplangt, am Juni ofgeschaaft. An engem leschte Schrëtt hu sech Vertrieder vum Europaparlament a vun de Memberlänner zu Bréissel op d'Präisser fir d'Operateure festgeluecht. Béid Säite mussen den Accord nach offiziell confirméieren.



Déi europäesch Telekommunikatiounskonzerner kënne sech géigesäiteg Käschten a Rechnung stellen, wann hir Clienten am Ausland telefonéieren. Déi zukünfteg Käschte sollen awer 90% ënnert den aktuelle Limitatioune leien.